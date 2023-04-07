Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона (фото)

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Во время протестов против пенсионной реформы парижские демонстранты подожгли тент ресторана La Rotonde на Монпарнасе, где любит отдыхать французский президент Эммануэль Макрон. Протестующие также забросали ресторан камням, вслед за этим камни и бутылки полетели уже в полицейских, которые пытались разогнать участников акции.

В 2017 году Макрон отпраздновал в La Rotonde свою победу на президентских выборах, в этом же ресторане он недавно принимал канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Правительство Франции ведёт безуспешные переговоры с протестующими — прийти к компромиссу по вопросу повышения пенсионного возраста у сторон так и не получается.

В Париже и других больших французских городах уже больше месяца регулярно проходят масштабные акции протеста. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, за это время 154 сотрудника полиции получили травмы, по всей стране задержали 111 демонстрантов.