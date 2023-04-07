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Ирак не пустил российский самолет в свое воздушное пространство

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Ирак без объяснения причин не пустил в воздушное пространство самолет авиакомпании «Россия», летевший по маршруту Екатеринбург-Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Самолету удалось добраться до Шарм-эш-Шейха с четырехчасовой задержкой.

«Самолет, выполняющий рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака»,— сообщили в компании «Россия».

Российский самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и ушел на запасной аэродром в Сочи. Ночью разрешение на полет все-таки было получено.  Задержка рейса составила четыре часа.

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