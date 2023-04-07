Завтра в Баку будет туман

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8 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможна морось. Ночью и утром будет туман. Юго-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 16-19° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы, град, высокогорных территориях возможен снег. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.