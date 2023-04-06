Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главного военного священника в зоне «специальной военной операции», им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков. Об этом сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

»Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова… главным военным священником духовенства, окормляющий военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения «специальной военной операции»», — говорится в сообщении.