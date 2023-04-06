В Азербайджане планируется построить крупный мост.

Об этом сказал директор научно-исследовательского центра «Гидротранспроект», председатель ОАО «Evroskom» Натиг Алиев на отчетном мероприятии «Оценка воздействия на окружающую среду проекта расширения до 4-х полос автомагистрали Муганлы-Исмаиллы-Габала», осуществляемого Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, передает АПА.

По его словам, участок, на котором планируется расширение дороги, является оползневой зоной, поэтому на этом участке планируется строительство крупного моста. Длина моста составит 1180 м, а высота – 83 м. Мост станет крупнейшим дорожным переходом в Азербайджане.