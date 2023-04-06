Национальная авиакомпания Азербайджана (AZAL) разместила заказ на 12 самолетов Airbus семейства A320neo, среди которых лайнеры A320neo и A321neo.

Церемония подписания контракта состоялась 6 апреля в Баку.

Новые самолеты — часть стратегии обновления флота AZAL, нацеленная на эксплуатацию современных, экономичных воздушных судов для повышения эффективности и конкурентоспособности авиакомпании. Также она направлена на обеспечение высокого уровня комфорта для пассажиров на всех самолетах своего парка. Выбор двигателей будет сделан авиакомпанией на более позднем этапе.

«Мы рады продолжению взаимовыгодного сотрудничества с Airbus по программе модернизации нашего авиапарка и намерены укреплять двустороннее партнерство. Подписанный контракт обеспечит пассажирам перелеты на самых современных и комфортабельных узкофюзеляжных самолетах» – сказал первый вице-президент ЗАО AZAL Самир Рзаев.

«Этот заказ является важным событием в продуктивном сотрудничестве между компанией Airbus и авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии», — подчеркнул коммерческий директор и глава международного отдела Airbus Кристиан Шерер. — Семейство A320neo остается наилучшим выбором для авиакомпаний, ищущих экономичные решения для своего авиапарка. Данный заказ — свидетельство о доверии клиентов в производительность и надежность самолетов A320neo. Мы уверены, что это решение способствует устойчивому росту «Азербайджанских Авиалиний» в долгосрочной перспективе».

В настоящее время авиапарк AZAL включает 14 самолетов Airbus – 4 самолета A319ceo, 6 самолетов A320ceo, 2 самолета A340 и с начала года — 3 самолета нового поколения A320neo.

Авиакомпания планирует использовать эффективные самолеты семейства A320neo для развития своей внутренней и международной маршрутной сети.