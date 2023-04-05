Президент Франции Эммануэль Макрон в среду прибыл с государственным визитом в Пекин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Самолет французского президента приземлился в международном аэропорту «Шоуду» во второй половине дня в среду по пекинскому времени. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля, он посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун. Телеканал уточняет, что для Макрона это уже третий визит в Китай в качестве президента Франции.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин и Макрон проведут переговоры, чтобы «углубить сотрудничество в различных областях между Китаем и Францией и Китаем и ЕС, а также обменяться мнениями по основным международным и региональным острым вопросам». При этом в Елисейском дворце сообщили, что в общей сложности президент Франции «проведет от шести до семи часов» в обсуждениях с китайским лидером.