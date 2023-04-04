Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений бывшему главе государства Дональду Трампу, но власти страны готовы к возможным беспорядкам. Об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это [дело Трампа] не является предметом его внимания», — сказала она.

По словам представителя Белого дома, администрация «готова» к возможности беспорядков.