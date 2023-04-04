21:10 Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, члены движения «Вместе» и ряд граждан, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, следующую акцию протеста проведут 11 апреля в 18:00 часов. Об этом заявил во время акции протеста у здания парламента Армении 4 марта лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.

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19:40 Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит у здания парламента на проспекте Баграмяна в центре Еревана.

Организатором акции выступает движение «Вместе», также в митинге участвуют руководители ряда политических партий, родители погибших военнослужащих и ветераны боевых действий, уточняет РИА Новости.

Выступающие требуют отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность границ Армении.

Полиция в действия протестующих пока не вмешивается