У российских пропагандистов после подрыва так называемого военкора Владлена Татарского началась паника. Они резко меняют «творческие планы».

Так, пропагандист Владимир Соловьев отменил свой творческий вечер. Также встречу с поклонниками отменил российский нацист Егор Холмагоров.

А сотрудник пропагандиста Соловьева Сергей Карнаухов боится не дожить до окончания «СВО».

«Думаю, кого из нас они убьют следующего? И где? При выходе из дома? Сбросом с квадрокоптера в окно? Подрывом машины? Сталкиванием под поезд метро? Сколько нас останется живыми к концу «СВО»?» – написал он на следующий день после устранения «военкора» Татарского (стилистика и орфография автора сохранены).