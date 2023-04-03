Китайский воздушный шар, пролетавший над США в начале февраля этого года, успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По словам трех официальных лиц, Китай смог управлять воздушным шаром, чтобы он мог совершить несколько пролетов над некоторыми объектами (иногда летая в форме восьмерки) и передавать собранную им информацию обратно в Пекин в режиме реального времени. По словам источников, разведывательные данные, собранные Китаем, это в основном не фотографии, а данные, добытые из электронных сигналов, которые могут быть получены от систем вооружения, или же из сообщений персонала базы.

Это произошло, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена помешать шару собрать данные. По словам трех собеседников издания, Пекин мог бы собрать гораздо больше разведданных, если бы не усилия администрации. Она блокировала вещание объектов, чтобы аэростату было труднее собрать с них информацию.