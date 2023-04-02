Досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) начались в воскресенье в Болгарии, сообщает ТАСС. В 07:00 по местному времени по всей стране открылись около 12 тыс. избирательных участков, на большинстве из которых голосование будет проводиться с использованием специализированных машин или бумажных бюллетеней по выбору избирателей. Еще 737 участков будут работать в 61 стране мира.

Право голоса имеют около 6,6 млн человек, однако ожидается, что в голосовании примут участие около 2,5 млн человек.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 14 партий и 7 коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 4 566 кандидатов.

Первые неофициальные итоги голосования будут известны в 20:00, когда избирательные участки завершат работу.

Согласно заявлениям технического правительства страны, голосование организовали по высшим международным стандартам, с субботы все участки взяли под охрану, для чего задействовали около 15 тыс. полицейских.