Между США и Китаем может начаться конфликт, а поводом может стать какой-либо инцидент. Такого развития событий не исключил глава Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

«Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации», — сказал он в интервью Defence One.

Милли добавил, что это «не является невозможным», однако сейчас он был «не отнес это к категории вероятного». Как подчеркнул генерал, сама риторика по этому вопросу может «обострить обстановку».