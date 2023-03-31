Китай не может быть посредником в миротворческом процессе между Украиной и Россией. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 31 марта на экономическом форуме Wake Up, Spain в Мадриде. Видео своего выступления политик опубликовал в Twitter.

По его словам, Пекин, который 24 февраля опубликовал свой «мирный план», не различает в нем агрессора и жертву, предлагая неприемлемые условия для Украины.

«Китай не делает различий между агрессором и подвергшимся нападению.. Он не может быть посредником, потому что он на одной стороне», – сказал Боррель.

При этом глава европейской дипломатии считает, что Китай должен использовать свое влияние на РФ, чтобы добиться мира.