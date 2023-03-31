Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о геях и лесбиянках в обращении к соотечественникам и Национальному собранию.

«Девчонок я, как президент, прощаю. Значит мы где-то там не доработали. Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя», — заявил политик.

Глава государства отметил, что в Беларуси, в том числе в органах власти, достаточно много представителей ЛГБТ, при этом их работа, по предоставленным ему данным, отличается безукоризненным качеством.

«Дай бог, не геям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям», — рассказал президент.

Тем не менее, белорусский лидер считает, что никакой пропаганды этих «мерзких отношений» в обществе быть не должно.