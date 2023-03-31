С начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию. Об этом сообщает Институт статистики Турции.

С января по февраль Россия поставила Турции товаров и услуг на 9,26 миллиарда долларов. Швейцария за это же время обеспечила поставки на 7,86 миллиарда долларов, Китай — на 6,66 миллиарда, а Германия и США — на 3,88 и 2,29 миллиарда долларов соответственно. Суммарно доля этих пяти стран в общем объеме импорта Турции составила около 46,5 процента.

Главным покупателем турецких товаров и услуг за январь-февраль стала Германия — экспорт в ФРГ составил 3,52 миллиарда долларов. Второе место по объему закупок заняли США с показателями в 2,69 миллиарда долларов. Россия за этот период импортировала продукции и услуг на 2,55 миллиарда долларов. Четвертое и пятое место заняли Италия и Великобритания с показателем в 2,34 и 1,8 миллиарда долларов соответственно. Эти пять стран обеспечили 30,8 процента экспорта из страны.