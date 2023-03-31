Россия должна заботиться о своих гражданах в своей стране, а не в чужой. Об этом заявила сегодня, 31 марта, президент Молдовы Майя Санду. Так она отреагировала на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Москва несет ответственность за проживающих в Приднестровском регионе соотечественников, которых около 250 тысяч.

«Молдаване не подчиняются Москве. Мы сами решаем свою судьбу и только мы строим нашу страну по своему усмотрению. Угрозы и обвинения из Москвы поступают так часто, что их трудно подсчитать. Москва должна нести ответственность за своих граждан в своей стране, а мы несем ответственность за наших граждан, и это наше дело, как мы поступаем здесь, в Республике Молдавия», — сказала Санду.

Она также добавила, что «присутствие российских войск на территории Левобережья говорит об имперском характере Кремля».