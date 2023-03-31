Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне, передает РИА Новости.

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», — говорится в заявлении политика.

Он обвинил прокурора Манхеттена в том, что тот занимается «грязной работой» по поручению действующего президента Джо Байдена вместо того, чтобы бороться с убийствами и другими преступлениями в Нью-Йорке.