Высший избирательный совет (ВИС) в четверг утвердил окончательный список из четырех кандидатов в президенты Турции, рассмотрев поданные против них возражения, заявил в эфире местных телеканалов глава ВИС Ахмет Енер.

«Было принято единогласное решение отклонить возражения относительно возможности участия кандидатов [действующего президента Реджепа] Тайипа Эрдогана и Мухаррема Индже (кандидата в президенты от Партии отечества). Таким образом было решено включить в окончательный список кандидатов Кемаля Кылычдароглу, Мухаррема Индже, Тайипа Эрдогана и Синана Огана. Список направлен для публикации в «Официальной газете», — сказал он.

Кылычдароглу является председателем основной оппозиционной Народно-республиканской партии и выдвинут от «Народного альянса». Оган выдвинут от «Альянса ататюркистов».

Енер также сообщил, что в ходе рассмотрения в ЦИК поступивших заявлений и возражений были отклонены запросы об отмене выборов.

После публикации в правительственном вестнике 31 марта списка кандидатов в президенты в стране начнется агиткампания.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.