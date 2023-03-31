Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вступил против вражды к гражданам западных стран. Об этом он заявил на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

«Сегодня требуются ещё более решительные и комплексные меры борьбы с неоколониализмом. При этом речь не идёт, конечно, о враждебных действиях по отношению к гражданам стран, которые живут в западном мире. Это, конечно, не так», — уточнил политик.

По мнению Медведева, необходимо направить усилия на устранение деструктивного неравенства, создающегося с помощью практик неоколониализма, и содействовать переходу на сбалансированный путь развития для всего человечества.