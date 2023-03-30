Украина может стать членом Европейского Союза спустя год после начала переговоров о вступлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в ходе дискуссии, организованной Chatham House.

Он отметил, что цель Украины — начать переговоры о членстве в ЕС в течение этого года.

«Я думаю, что это займет примерно год, когда Украина получит полноправное членство. Это все должно произойти, если ЕС не выдвинет какие-то искусственные условия, которые притормозят этот процесс. Украина делает свою домашнюю работу гораздо быстрее, чем некоторые ожидали», — добавил Кулеба.

Напомним, Украина выполнила 72% соглашения об ассоциации с ЕС. Президент Владимир Зеленский считает, что страна готова начать переговоры о вступлении в этом году. Тем временем президент Евросовета Шарль Мишель отметил, что вступление Украины и Молдовы в ЕС могут обсудить на зимнем саммите стран блока.