В рамках встречи министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ) в Венгрии министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Как сообщили в Министерстве энергетики, на встрече были обсуждены вопросы транзита азербайджанского газа через Турцию, увеличения пропускной способности TANAP в рамках расширения Южного газового коридора, новые возможности сотрудничества между SOCAR и Botaş, TPAO в области разведки и добычи углеводородных месторождений, реализации проекта трубопровода Игдыр-Нахчыван.

Было отмечено, что в ближайшее время начнется строительство участка, проходящего через Турцию.