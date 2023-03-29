После очередного предложения Администрации Президента Азербайджана провести встречу с представителями армян Карабаха в Баку, армянская сторона вновь отказалась от встречи и предложила встретиться в Ходжалы при посредничестве РМК.

Политолог Ильгар Велизаде считает, что армяне Карабаха хотят представить эти переговоры, как вопрос между Баку и Ханкенди.

«Это нас не устраивает. Почему мы предлагаем встречу в Баку? Потому что мы хотим убедить всех: и армян, и посредников в том, что мы ведем переговоры на наших условиях, в рамках процесса реинтеграции армян в Азербайджан», — отметил Ильгар Велизаде в беседе с Minval.az.

По словам политолога, все остальные посредники, особенно западные страны, хотят представить ситуацию так, что переговоры вели стороны, то есть хотят представить армян Карабаха полноценной стороной.

«Вот в чем вопрос, а это принципиально разные вещи. Одно дело — диалог по реинтеграции, а другое дело — переговоры между Ханкенди и Баку. Азербайджан не хочет такого формата, при этом стабилизировать ситуацию полушагами. Тут речь не о полном решении, а о промежуточном решении, чего мы не хотим. Мирный договор, который желает Азербайджан, позволит нам изменить ситуацию и отделить диалог с армянами Карабаха от Армении. Они хитрят и говорят свое слово завуалировано. Тем не менее Азербайджан не будет видеть в армянах Карабаха сторону ни при каких обстоятельствах», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев