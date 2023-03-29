Филиппины намерены прекратить все контакты с Международным уголовным судом (МУС), который отказался приостановить расследование войны, объявленной предыдущими властями страны наркодельцам. Об этом заявил президент Фердинанд Маркос-младший.

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать… Так что на данный момент мы, по сути, прекращаем любые контакты, любое общение с МУС», — приводит слова лидера страны местное издание Inquirer.