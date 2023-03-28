Президент США Джо Байден уверен, что трех расследований, которые ведутся в Европе, достаточно, чтобы разобраться в причинах подрыва российской газотранспортной системы «Северный поток», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

В ходе брифинга его попросили разъяснить, почему США не поддержали инициативу международного расследования, и поинтересовались, не планирует ли Байден поручить дело о подводных взрывах собственной разведке.

«Как вы знаете, есть три независимых самостоятельных расследования, которые ведутся тремя европейскими странами. Президент Байден имеет все основания считать, что они будут настолько тщательны, насколько это возможно», — ответил Кирби.

«Мы подождем, пока они не будут завершены, и посмотрим на результаты», — добавил он.