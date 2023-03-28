Несмотря на то, что по окончании Второй Карабахской войны Лачинский район перешел под наш контроль, город Лачин оставался вне нашего контроля.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

По словам Ильхам Алиева, поскольку дорога из Армении в Карабах проходила через центр города Лачин, 9 ноября 2020 года в результате многочасовых телефонных разговоров с президентом России в течение дня удалось обусловить возвращение и города Лачина Азербайджану.

«Для этого по моему настоянию в итоговое Заявление было включено строительство альтернативной дороги и указан срок. Однако несколько неопределенными выражениями было указано, что обсуждение этого вопроса будет вестись в течение трех лет. Однако как только закончилась Вторая Карабахская война я немедленно распорядился определить маршрут и все технические параметры новой дороги. Мы вскоре начали эту работу и выполнили ее за полтора года. То есть была построена новая дорога в обход города Лачин и она была готова к эксплуатации в начале августа прошлого года, а точнее, 2 августа. Мы передали командованию российских миротворческих сил сообщение о том, что им следует снять свои посты с прежнего маршрута и переместить на новую дорогу, а до 5 августа мы должны войти в город Лачин, села Забух и Сус. Представители карабахских армян, связавшиеся в то время с нашими представителями, просили дать им время, мол, до 25 августа мы сами решим эти вопросы, выселим незаконно проживающих армян из города Лачин, сел Забух и Сус, и, таким образом, вопрос легко найдет свое решение. Я не стал возражать против этого, то есть 20 дней не имеют такой большой разницы. Таким образом, в результате проведенных работ 25 августа оттуда были выселены все армяне, незаконно проживавшие в городе Лачин, селах Забух и Сус. 26 августа мы вернулись в села Забух, Сус и город Лачин. После этого я посетил город Лачин, поднял азербайджанский флаг в центре города и заявил, что отныне мы на этой нашей родной земле будем жить вечно.

Сразу же после этого было дано указание, не теряя времени, дать старт процессу восстановления города Лачин, — сказал Ильхам Алиев.