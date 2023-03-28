Представители трех оппозиционных партий Турции подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить президента Реджепа Тайипа Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает во вторник телеканал Habertürk.

Партия İYİ, Партия DEVA Partisi, а также партия Memleket утверждают, что Эрдоган не имеет права вновь баллотироваться в качестве президента. По их мнению, это противоречит конституции.

Представители оппозиции в Турции настаивают, что очередное выдвижение Эрдогана в качестве кандидата в президенты противоречит конституции, поскольку его текущий срок является вторым по счету. Однако турецкие власти объясняют это тем, что после проведенного в 2017 году конституционного референдума президентские сроки Эрдогана обнулились.

Президент Турции выразил мнение, что оппозиция боится проигрыша на надвигающихся выборах, поэтому стала поднимать эту тему только сейчас.