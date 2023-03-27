Китайские власти обеспокоены бизнес-средой в республике на фоне двух лет турбулентных решений, которые подорвали доверие к Пекину. Чтобы переломить тенденцию, они уже несколько раз приглашали вернуться в Китай основателя группы компаний Alibaba Джека Ма, который для многих до сих пор остается олицетворением местной предпринимательской среды. Окружение председателя КНР Си Цзиньпина полагает, что возвращение Ма в Китай помогло бы вернуть былую привлекательность китайской экономике, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к властям и китайскому бизнесмену.

Джек Ма оказался в опале у китайских властей после критики в их адрес еще в 2020 году. Источники утверждали, что китайский истеблишмент остался тогда крайне недоволен слишком вольными высказываниями предпринимателя о недопустимости излишнего контроля бизнеса со стороны властей. Особенно чиновников возмутили сравнения с «архаичными практиками», которые, по мнению Ма, реализуют власти Китая. Сам предприниматель долгое время живет за пределами Китая, СМИ ранее утверждали, что он переехал в Японию.

С давления Пекина на Джека Ма фактически началась программа проверок в отношении крупнейших технологических компаний Китая, которая привела к обвалу на фондовой бирже. Акции Tencent, JD, Alibaba, TAL Education и даже компаний-производителей электрокаров, которые считаются одними из наиболее востребованных у инвесторов, обвалились на 20–70%. Более того, власти требовали от своих технологических гигантов вложиться в социальные программы, которые лоббировал Пекин. Средства от них должны были пойти наиболее незащищенным слоям населения.

Агентство отмечает, что подобная политика проводилась, чтобы консолидировать поддержку Си Цзиньпина в преддверии выборов на новый срок председателя КНР. Теперь же, когда он переизбран, лидер Китая намерен вплотную заняться экономикой и вернуть качественный бизнес-климат в страну. Источники утверждают, что представители высших эшелонов власти проводили переговоры с Джеком Ма, чтобы тот вернулся в Китай и таким образом мог позитивно повилять на китайскую бизнес-среду. Однако на текущий момент Джек Ма своего согласия не дал. Источники, близкие к бизнесмену, подчеркивают, что он намерен сосредоточиться на изучении агротехнологий и даже проходил курс по устойчивому фермерству и рыбхозу.

Более того, Ма дал понять топ-менеджменту своих компаний Alibaba и Ant Group, что не намерен активно влиять на их работу. Его вполне устраивает нынешняя роль, когда он может следить за их успехами на расстоянии. Китайские же власти, как отмечает агентство, такой расклад не совсем устраивает, так как отказ Ма возвращаться в страну может быть воспринят рынком как негативный сигнал. Более того, новый премьер-министр Китая Ли Цян выступил с программной речью, которая должна была переубедить бизнес-сообщество.