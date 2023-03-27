Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает граждан в связи со случаями мошенничества в месяц Рамазан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Рамазан — это месяц единства, равенства, доброты и сострадания. К сожалению, в социальных сетях встречаются мошенники, которые выдают себя за нуждающихся в помощи или больных в целях воспользоваться добротой и отзывчивостью людей. Они создают для этого поддельные профили. Мы рекомендуем нашим гражданам помогать только тем, кого они знают и которые действительно нуждаются, и не верить людям, использующим поддельные профили”, — говорится в сообщении.