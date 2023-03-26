Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали в воскресенье таможенное соглашение, благодаря которому начинает действовать договор о свободной торговле между странами.

Об этом написал министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн на своей странице в Twitter.

«Сегодня я вместе с премьер-министром [Израиля] и послом ОАЭ в Израиле подписал таможенное соглашение, которое активирует договор о свободной торговле между странами, снизит таможенные пошлины на 96% товаров и создаст новые рабочие места на территории Израиля», — сообщил Коэн.

Глава израильского МИД также выразил надежду на дальнейшее расширение «Авраамовых соглашений» и укрепление позиций Израиля в качестве важного игрока на региональной арене.

Факт подписания таможенного соглашения подтвердил на своей странице в Twitter и посол ОАЭ в Израиле Мухаммед ал-Хаджа. Он подчеркнул, что подписанный документ будет способствовать «увеличению вдвое товарооборота между странами, повышению уровня жизни и снижению цен на ряд товаров».

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ. На Западе трехсторонняя сделка получила название «Авраамовы соглашения». 31 мая 2022 года ОАЭ и Израиль заключили соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве, которое предполагает свободную торговлю между странами. 11 декабря прошлого года соглашение было ратифицировано.

Между государствами действуют соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий, а также ряд меморандумов о взаимопонимании.