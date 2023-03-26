Высшая избирательная комиссия приняла заявления кандидата в президенты от Народного альянса Реджепа Тайипа Эрдогана и кандидата от Народного альянса Кемаля Кылычдароглу, сообщает издание Türkiye.

До президентских выборов осталось 49 дней. Заявки Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от Народного альянса, и Кемаля Кылычдароглу, кандидата от Народного альянса, были приняты YSK.

В результате проверки было объявлено, что президент Реджеп Тайип Эрдоган, выдвинутый партиями ПСР и ПНД, и председатель НРП Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый группами НРП и ИГИ, не имеют недостатков в заявочные документы и заявления о выдвижении их кандидатур были приняты.