Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе, заявил, что Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита в РФ обсудили мировой порядок на следующие сто лет.

«Вы видели: президент Си Цзиньпин умный, и президент Путин умный. Очень умные люди стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — заявил Трамп.

Он также заявил, что при действующей американской администрации Соединенные Штаты деградировали до уровня «банановой республики».