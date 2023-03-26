Около 1500 человек из нескольких городов в испанских автономных сообществах Арагон и Валенсия были вынуждены покинуть свои дома в свете первого в нынешнем году крупного лесного пожара, который уже три дня не удается взять под контроль. По состоянию на субботу, 25 марта, в борьбе с огнем участвовали около 700 пожарных. По данным местных экстренных служб, с 23 марта пламя охватило около 4000 гектаров, что соответствует площади примерно 5500 футбольных полей.

Очаг возгорания находится приблизительно в 90 км от административного центра Валенсии. Несмотря на привлечение к тушению 20 единиц авиации, пожар пока стабилизировать не удалось, а распространению огня способствуют погодные условия, которые в регионе сейчас сравнимы с летними, указал глава автономного сообщества Хоакин Пуиг.

Причина возгорания неизвестна. Власти подозревают, что пожар начался из-за «неправильно выполненного сельскохозяйственного выжигания». Распространению огня способствовал недостаток влаги в атмосфере, который наблюдался в последние месяцы и привел к высыханию растительности.

Пожары в Испании связаны с продолжающимся в последние годы изменением климата, отметила министр по экологическим преобразованиям Тереза Рибера. «Мы пятый год подряд переживаем засуху на Пиренейском полуострове», — цитирует ее испанский телеканал RTVE.

2022 год стал для Испании самым разрушительным в плане лесных пожаров со времен, когда их стали регистрировать в Европейской информационной системе лесных пожаров EFFIS. Согласно подсчетам экологов, в стране за год произошло 493 крупных возгорания, а огонь в совокупности уничтожил площадь в 306 тысяч гектаров.