Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит украинскую Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Это будет его второй визит на оккупированную территорию Украины, первый состоялся в сентябре 2022 года, сообщает УНИАН.

Как сообщили в МАГАТЭ, Гросси стремится «воочию увидеть, как развивалась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях».

«Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь уменьшить риск ядерной аварии во время трагической войны в Украине. … Несмотря на наше присутствие на площадке в течение уже семи месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции все еще опасна. Угрозы ядерной безопасности и безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите», – сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Кроме этого, во время визита Гросси состоится ротация экспертов МАГАТЭ, работающих на ЗАЭС. Это будет уже седьмая группа экспертов, прошлую ротацию проводили в феврале.

Усилия МАГАТЭ по урегулированию ситуации на оккупированной россиянами ЗАЭС

В сентябре 2022 года МАГАТЭ впервые имела возможность посетить Запорожскую атомную электростанции, захваченную российскими захватчиками в начале полномасштабной войны против Украины. С тех пор часть экспертов МАГАТЭ постоянно находится на станции с целью контроля за безопасностью и предотвращения ядерной катастрофы.

Глава организации Рафаэль Гросси предлагал Совбезу ООН создать зону безопасности и защиты на ЗАЭС. От планов по созданию зоны демилитаризации вокруг Запорожской АЭС, которые поддержали в ООН, уже отказались — из-за проблем с реализацией. В то же время ранее в этом месяце Гросси заявил, что есть «жизнеспособное решение» относительно урегулирование ситуации на атомном объекте.