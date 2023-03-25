Несколько десятков участников демонстрации против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сен-Солин на западе Франции, проходящей в субботу, получили травмы. Об этом сообщила представитель организаторов акции, активист ассоциации Soulevements de la Terre («Восстания земли») Лена Лазар, передает ТАСС.

«Много пострадавших со стороны манифестантов, несколько десятков, в том числе тяжело пострадавшие. Жизнь троих из них под угрозой, еще трое без сознания», — сказала она и добавила, что один из пострадавших был госпитализирован с открытым переломом. Лазар отметила, что демонстранты получили ранения вследствие использования полицией «гранат для разгона толпы с резиновыми поражающими элементами», а также газовых гранат.

По словам Лазар, сотрудники правоохранительных органов, стоящие в оцеплении в районе манифестации, и участвовавшие в подавлении беспорядков, не пропускали машины скорой помощи, что осложнило положение некоторых пострадавших. В префектуре департамента Дё-Севр отрицают эти утверждения.

Ранее официальный представитель жандармерии подполковник Нассима Джебли сообщила в эфире телеканала BFM, что в ходе противостояния с агрессивными участниками демонстрации пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Согласно кадрам с места событий, хулиганы швыряли в жандармов шарами для игры в петанк и использовали против них пиротехнику. При помощи бутылок с горючей смесью радикалы подожгли несколько автомобилей жандармерии, стоявших по периметру поля, где проходит акция протеста. По последним данным, как минимум три машины сгорели полностью.

В ходе противостояния полицейские активно применяли гранаты со слезоточивым газом и водометы. В Twitter жандармерии сообщается, что на месте присутствует около 3 тыс. ее сотрудников. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил насилие в отношении стражей порядка, выразив им свою поддержку.

Протест против сельскохозяйственного проекта

Несмотря на запрет местной префектуры, в полях близ этой коммуны собрались около 6 тыс. демонстрантов, в том числе семьи с детьми. В то же время префект департамента Дё-Севр Эмманюэль Дюбэ еще до начала протестного марша предупреждала о том, что в этот район съехалось до тысячи радикалов, хорошо экипированных и вооруженных. Она призвала мирных протестующих дистанцироваться от агрессивно настроенных демонстрантов, чтобы не пострадать в ходе возможных беспорядков.

Протест против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин продолжается с 2022 года. В общей сложности проект департамента включает планы по созданию 16 таких водоемов суммарным объемом в несколько сот тысяч кубометров воды. Фермеры и власти планируют закачивать в них воду на протяжении зимнего и весеннего периода, чтобы использовать для полива посевов во время летней засухи. Местные жители выступают против планов властей, указывая на возможный вред экологии в ходе земляных работ, а также откачки грунтовых вод, которая может привести к пересыханию естественных водоемов. Кроме того, протестующие считают, что фермеры, которые намерены использовать эти бассейны, «разрушают почву интенсивными методами обработки».