Бакинское транспортное агентство, по согласованию с Главным управлением государственной дорожной полиции, приступило к установке знаков на 14 участках дорог в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, на указанных участках дорог поэтапно устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Дорожные знаки с указанием максимальной скорости устанавливаются в первую очередь на проспекте Гейдара Алиева, шоссе Мардакян — Загульба, проспекте Микаила Алиева и Биби-Эйбатской дороге.

«Просим водителей соблюдать новое ограничение скорости, введенное в соответствии с требованиями дорожных знаков.