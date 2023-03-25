Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые стали недоступны в России по решению западных правообладателей.

«Знаете, что? Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — сказал он в интервью российским СМИ, комментируя исчезновение, в частности, некоторой западной музыки из онлайн-сервисов в РФ.

«Если они ушли от нас, всякие «нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что раньше как юрист отрицательно относился к пиратству «и считал, что лучше переплатить», даже когда ему говорили, что «все есть на торрент-трекерах».

«Сейчас я к этому отношусь по принципу «что хотели, то и получили». И пусть они недобирают деньги. Мы это недавно обсуждали, что их нужно лишить части неимущественных прав, выражаясь юридическим языком, которые они имеют здесь», — заключил зампред Совбеза РФ.