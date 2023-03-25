Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии собирается улучшить «восприятие ЕС в Китае», а также усилить роль культуры во внешних отношениях. ЕК направит на реализацию этих целей €3,3 млн.

Как говорится в документе, «данные услуги направлены на укрепление потенциала представительства» Евросоюза в КНР «с целью установления стабильного и долгосрочного взаимодействия с избранной целевой аудиторией в этой стране, развития партнерских отношений и союзов с ключевыми заинтересованными сторонами, улучшения восприятия ЕС в Китае и усиления роли культуры во внешних отношениях».

Для этого Еврокомиссия намерена провести ряд мероприятий в области общественной и культурной дипломатии в КНР.

Согласно документу, подрядчик будет производить рекламный контент, организовывать мероприятия и взаимодействие со СМИ и целевой аудиторией.