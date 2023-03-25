Организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича», подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране, сообщила газета Jerusalem Post.

Как сообщает издание, о «неделе паралича» было объявлено спустя день после проведения акции «день паралича», в которой приняли участие «многие тысячи» человек.

Согласно задумке лидеров протестующих, в рамках новой акции они будут собираться во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и различные депутаты, чтобы протестовать в их присутствии.