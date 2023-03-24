Совет Европы встревожен чрезмерным применением силы против протестующих во Франции.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Дунья Миятович, сообщает Le Monde.

«Единичные акты насилия со стороны некоторых протестующих или иные предосудительные действия, совершенные другими лицами во время акции протеста, не могут служить оправданием чрезмерного применения силы представителями государства. Этих действий также недостаточно для того, чтобы лишить мирных протестующих их права на свободу собраний», – сказала она.