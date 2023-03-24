Средние школы и университеты откроются для девочек и девушек Афганистана после пересмотра учебной программы, эту работу уже проводит специальный комитет. Об этом в пятницу сообщил глава полиции провинции Парван Азизулло Омар после встречи с верховным лидером движения «Талибан» Хибатуллой Ахундзадой в Кандагаре.

По словам Омара, у талибов нет проблем с открытием школ и университетов. Единственная проблема заключается в учебной программе, заявил он телеканалу TOLO news.

По этой причине был создан комитет для рассмотрения учебной программы, а затем представления ее ученым. После этого девочки и девушки приступят к учебе, сказал Омар.