Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 24 марта 2023 года в 11:09 на территории Исмаиллинского района в 6 км к северу от сейсмической станции Исмаиллы, зафиксировано землетрясение магнитудой 4.2, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре и до 3 баллов в прилегающих районах.