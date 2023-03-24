Российское предприятие «Курганмашзавод», которое выпускает боевые машины пехоты (БМП), готово серийно производить роботизированные машины с комплексом для удаленного управления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

«»Курганмашзавод» готов начать изготавливать роботизированные БМП», — заявили в пресс-службе.

На предприятии отметили, что ранее «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП со встроенным комплектом оборудования, которое позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка. Такой машиной можно управлять дистанционно. Роботизированную БМП-3 впервые показали на международном форуме «Армия-2022».