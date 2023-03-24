Пострадавшие от землетрясений жители юга и юго-востока страны будут обеспечены жильем в течение года.

В пострадавших от землетрясений провинциях Турции стартует массовое строительство жилья. Об этом заявил министр окружающей среды, градостроительство и изменение климата Мурат Курум, передает Anadolu Agency.

В рамках первого этапа строительства власти страны намерены построить 17 902 единиц жилья, 7353 из которых возведут в эпицентре бедствия — провинции Кахраманмараш.

Министр заверил, что пострадавшие от землетрясений жители юга и юго-востока Турции будут обеспечены жильем в течение одного года.