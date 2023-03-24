Парламент Швеции одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине на 6,2 миллиарда шведских крон (около 600 миллионов долларов). Об этом сообщается на сайте Риксдага.

В заявлении отмечается, что в новый пакет вошли танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки Archer, ракетные комплексы Robotsystem 97, а также боеприпасы. Шведский парламент также одобрил отправку 14 систем Archer в Великобританию для замены старых самоходных артиллерийских установок AS-90, которые Стокгольм передал Киеву.