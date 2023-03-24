Землетрясения магнитудой 5 и 4,7 баллов были зарегистрированы в турецком Кахраманмараше.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр 5-бального землетрясения располагался на расстоянии 65 км к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Второй толчок произошел в 03.39 по местному времени. Очаг залегал на глубине 7,3 км.

В обоих случаях информация о пострадавших или разрушениях не поступала.