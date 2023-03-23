Генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе за несколько часов до начала официального визита в Грузию главы МИД Германии заявил, что Анналена Бербок “оторвана от реальности”, сообщает «Новости-Грузия».

Так он прокомментировал заявление Бербок в преддверии визита о том, что она видит попытки “сбить проевропейский курс страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин”.

“Я не знаю, о чем она говорит. Понятно, что этот человек оторван от реальности. Это продолжение курса и той линии, которую мы слышим в последние дни в отношении Грузии, это абсолютная ложь. Грузия делает все на пути евроинтеграции”, – заявил Каладзе.

При этом он утверждал, что препятствуют реализации плана из 12 пунктов для получения статуса кандидата в ЕС не власти, а оппозиция.

Это же утверждение озвучил председатель “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе.

«Наша цель – получить статус кандидата в декабре, и наша повестка – выполнение 12 рекомендаций. Что касается препятствий на этом пути – препятствия создаются с единственной стороны, это радикальная оппозиция, которая вообще не включена в осуществление соответствующих реформ», – заявил Кобахидзе.