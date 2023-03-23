Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. В ходе разговора Акар подчеркнул важность бесперебойного продолжения поставок зерна, выразив удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы, которая внесла большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса, сообщает издание Türkiye.

«Война между Россией и Украиной длится год, она вызвала мировой продовольственный кризис. В результате переговоров, проведенных при посредничестве Турции, представители двух стран подписали Соглашение о зерновом коридоре. Наконец, было объявлено, что сделка продлена еще на 60 дней. Министр Акар подчеркнул, что Турция продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и гуманитарной помощи в регионе. Касаясь севера Сирии, Акар заявил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан, а также борьба с терроризмом, чтобы избежать дальнейшей человеческой драмы.

Отметив, что переговоры, начавшиеся под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина, внесут серьезный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии, Акар отметил, что их продолжение имеет большое значение», -пишет издание.