Ситуация в регионе Южного Кавказа остается напряженной и риски для очередного противостояния никуда не исчезли. Несмотря на экоакцию на Лачинской дороге, через окольные пути армяне ввозят в регион военную технику. Сепаратисты укрепляют свои позиции с военно-технической точки зрения и фактически готовятся к очередному вооруженному противостоянию с Азербайджаном.

«Даже те, кто делает вид, что не видит, отдают себе отчет в том, происходит усиление вооруженных формирований сепаратистов, чтобы более «эффективно» противостоять Азербайджану», — заявил Minval.az политолог Ильгар Велизаде, комментируя ситуацию.

Говоря о политике Франции в регионе, а также о последних заявлениях главы МИД Франции о Лачинском коридоре, аналитик сказал, что в Париже все еще полагают, что подобной политикой они смогут быть посредником между Арменией и Азербайджаном.

«Сильнейшая французская дипломатия, которая имеет достаточно глубокие корни и традиции, скатилась на топорный уровень. Главный нарратив Франции заключается в том, что «мы не оставим Армению и армян в целом один на один с Азербайджаном». Это не модераторство и роль буфера между Азербайджаном и Арменией, и армянами в целом. Если глава МИД Франции с таким настроем приедет в Баку, ее тут никто не услышит, и никакого смысла ей приезжать в Баку нет», — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что тут Франция руководствуется не здравым смыслом, а эмоциями, пытаясь показать своей армянской «сестре», что она рядом с ней. Это не есть профессиональная дипломатия.

«Если она решит таким же тоном и теми же нарративами говорить в Баку, ей тут объяснят, как можно и как нельзя разговаривать с Азербайджаном, но это испортит и без того подпорченные дипломатические отношения с Францией», -добавил он.

Говоря о ситуации в регионе, Велизаде отметил, что армяне и их покровители надеются на то, что в случае следующей войны они смогут протащить какую-то резолюцию через СБ ООН, и введут сюда миротворческие силы уже насильно.

«Их цель – возобновить конфликт, а потом уже интернационализировать этот конфликт через международные институты, такие как ООН, ОБСЕ и так далее. Как показывает практика, там, куда ступает нога этих организаций, конфликт не решается. На это и весь расчет, законсервировать конфликт», — отметил политолог.

Аналитик добавил, что в целом геополитическая ситуация в регионе черезмерно напряжена.

«Есть ситуация с Ираном, который также пытается активничать в регионе. Тегеран пытается вовлечь Ереван в игру на своей стороне против Азербайджана. По их мнению, они так сопротивляются израильско-американским планам в регионе Южного Кавказа, и Азербайджан они рассматривают как активного участника этих процессов. Для того, чтобы противостоять Азербайджану, Ирану нужна Армения. На самом деле все это предлог для того, чтобы втянуть Армению в свои региональное дрязги против Азербайджана», — сказал политолог.

Ниджат Гаджиев