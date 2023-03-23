Во времени теряются не только отдельные люди, но и группы, иной раз даже большие общности, когда живут или в прошлом, или же в будущем. Настоящее проходит мимо них. Это синдром, который мешает ориентироваться во всем, и подверженные горемыки, будучи дезориентированными, еще и путают остальных.

Под влияние этой напасти подпадают политические элиты, дипломаты, которым не терпится заявить о своих несметных возможностях в постижении трудных задач.

Судя по тому, как себя в настоящем проявляет французская дипломатия, можно заключить, что она не чувствует времени. Оно для официального Парижа остановилось. Да и почва под ногами тоже зыбкая, раз умудряется набивать шишки там, где вроде бы косяков не должно быть.

С высоты Эйфелевой башни современным творцам французской дипломатии кажется, что все должны ориентироваться на них, несмотря на допущенные серийные просчеты и ошибки.

Глава внешнеполитического ведомства Пятой Республики Катрин Колонна не в меру активна на всех направлениях, и пытается компенсировать упущения своего патрона Эммануэля Макрона с помощью скромных прорывов. Желание есть, однако результат оставляет желать лучшего. Маленькие удачи никак не смогут облагородить большой негативный фон, что наработал Макрон за две президентские каденции.

Почему-то полем для спасительного прорыва для себя французские лидеры обозначили Южный Кавказ, который издалека видится не таким уж и трудно постижимым. После 44-дневной войны, которая прошла под знаком явного военно-политического преимущества Азербайджана, Париж стал нервно рефлексировать, потому как его протеже-агрессор потерпел крах.

В принципе, Армения не такая уж и слабая была, просто Азербайджан оказался намного сильнее. Ведомый своим пассионарным главой и Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, он блестяще отыграл сложную партию с листа, преподав урок не только противнику, но и его союзникам. По этой причине традиционно проармянски настроенная Франция впала в печаль, осознав свою беспомощность. Не придумав ничего оригинального, Париж запустил маятник провокаций. Затеянная им в Совете Безопасности ООН интрига по протаскиванию резолюции, осуждающей Азербайджан, с треском провалилась.

Словно, Парижу было невдомек, что Баку ни на шаг не отходит от норм и требований международного права, следует в духе законопослушной страны, которая отбивает у зарвавшегося агрессора свое.

В споре Франция проиграла дипломатии Ильхама Алиева, и, разумеется, горечь поражения повлекла за собой гнев и остервенение. Типичная история, приключающаяся с маргиналами. Но на том французы не успокоились, и решили продолжить игру на слабой струне.

Последовали безумные «инициативы» Макрона в Праге, куда он пожаловал в качестве пятого колеса телеги, да и то с согласия Ильхама Алиева, который не воспротивился расширению Брюссельской тройки в четверку. Откуда всем было знать о низменных пристрастиях главы державы, который вознамерился добиться невозможного, как говорится, не благодаря, а вопреки.

Протащив затею с привлечением в регион гражданской миссии, а на поверку она никакая не гражданская, а самая что ни на есть силовая, французская дипломатия решила, что добилась результата. Ильхам Алиев тот час же дал от ворот поворот и «наблюдателям», и французской дипломатии.

От того она и пребывает в отчаянии, действуя по принципу «не мытьем, так катанием». Париж желает физического присутствия в Южном Кавказе.

На деле государственные мужи Франции перестают понимать, что делают. Дипломатия только тогда набирает очки, если действует тонко и с пользой для общего дела. Этим не пахнет. И уже очевидно, что дипломатия Макрона ставит на раздувание новой войны в Южном Кавказе.

Вдоволь напортачив, Париж направляет в регион главу внешнеполитического ведомства Катри Колонна, которая на расстоянии размахивает флагом аппендицитной дипломатии. Неуклюжие маневры французов итак добились того, что прибавили в кавказские реалии неясности. И что же дальше должно быть?

«С первого дня Франция осуждает перекрытие Лачинской дороги Азербайджаном, которое нагнетает обстановку», — утверждает госпожа Колонна, которой мерещатся сатиновые берега, способные принести панацею для ее безуспешной дипломатии. Однако она точь-в-точь повторяет промашки своего босса, берясь за слабые концы проблемы.

Глава МИД убеждена, что, посетив Баку и Иреван, сможет переломить обстановку в пользу армян. Единственное оружие в ее руках — решение Международного суда ООН по Лачинской дороге, что обязывает Азербайджан «снять блокаду и восстановить беспрепятственное прохождение грузов».

Но спрашивается, как человек, априори занявший однобокую позицию и строго придерживающийся селективного подхода, сможет добиться результата в диалоге с Баку, который обладает большим полем для маневра и ни на йоту не отходит от буквы закона?!

Госпожа Колонна заверяет, будто Франция привержена политике мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но разве забылось, как ее страна за годы оккупации азербайджанских территорий помогала агрессору строить подземные бункеры, оборудовала их высокотехнологичными системами электронной слежки, подавления огневых позиций Азербайджана? Или же, на каких основаниях в поствоенный период Париж, пытаясь усыпить бдительность Баку сусальными высказываниями о приверженности к миру, открыто поддерживает реваншистский дух армян, предоставляя им вооружения?

Шеф внешнеполитического ведомства гордо заявляет, будто «Франция не говорит, Франция действует». Неужели ей неизвестно, что не одна ее страна придерживается такой стратегии?! Если все же в Баку посчитают нужным ее принять, то ей точно поведают о том, как нельзя ввязываться в праведные дела, исчерпав доверие других сторон.

Баку давно и всем дал знать, что на духу не примелет язык ультиматума. Он умеет за себя постоять, и в случае надобности в состоянии использовать свой национальный ресурс, чтобы привести в чувство носителей фальши, лжи и лицемерия.

А вообще, насколько верно принимать в Азербайджане представительницу правительства, которое во Франции подавляющее большинство общественно-политических сил считает нелегитимным? Вот это вопрос по существу.

Тофик Аббасов